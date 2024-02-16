Жители ЦФО стали брать автокредиты в три раза чаще

За первый месяц 2024 года жители Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) оформили в банке ВТБ почти 2500 кредитов на покупку машины. Общий объем займов составил около 2,8 миллиарда рублей.
По сравнению с январем 2023 года автокредитование выросло более чем в 3 раза.
Среди регионов лидером по объему выдач таких займов стала Воронежская область - 529 миллионов рублей. В лидерах также Тульская (350 миллионов) и Белгородская (247 млн) области.
В среднем на одного покупателя машины сумма кредита составила 1,1 миллиона рублей. Это на 9% меньше, чем в декабре 2023 года, но на 10% превышает показатель января 2023 года.
Среди новых машин клиенты чаще всего покупают китайские и российские бренды.
Аналитики ВТБ считают, что, несмотря на высокий уровень ключевой ставки, большую часть 2024 года выдачи автокредитов будут расти. Рост рынка может составить до 10% к уровню 2023 года.
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