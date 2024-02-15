Дороги Калужской области убирают 244 машины

После очередного снегопада сугробы увеличились на 15-20 сантиметров, сообщил министр транспорта региона Александр Шпиренко.

В некоторых местах за сутки выпала половина месячной нормы осадков.

- Уборка дорог ведётся в усиленном режиме, - прокомментировал министр. - За минувшие сутки на региональных дорогах работало 244 машины снегоуборочной техники.

Он также отметил. что все междугородние автобусы вышли на рейсы.

- Но в связи со снегопадом фиксируем задержки рейсов, - пояснил Шпиренко. - Из-за несвоевременной очистки дорог не все автобусы доезжают до конечных остановок. Такие проблемы наблюдаем на маршрутах 120-ОЗ «Калуга- Ахлебинино» и №131-ОЗ «Калуга - Опытная станция (ч/з Резвань)». Каждую ситуацию оперативно отрабатываем. Работа по ликвидации снегопада продолжается. Обстановка на дорогах сложная. Прошу автомобилистов быть внимательными и осторожными, без острой необходимости не выезжать на дороги.