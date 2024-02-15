На уборку Калуги отправили 105 рабочих

В городской управе рассказали, как будут справляться с последствиями очередного снегопада.

Задействовано 87 единиц техники.

С 5 утра вышли 40 дорожных рабочих. В 8 утра к ним добавились еще 65 человек.

Ночью коммунальщики по два раза подметали дороги первой и второй категории, а также один раз их посыпали. Потрачено 580 тонн песка и соли, а также 6 тонн реагента. Вывезено 3210 кубометров снега.