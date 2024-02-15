Расписание поездов Калуга – Москва поменяют на праздники

Изменения будут действовать во время длинных выходных в феврале и марте, предупредили в «Центральной пригородной пассажирской компании».

22 февраля и 7 марта введут расписание пятницы.

23, 24 февраля, 8 и 9 марта поезда поедут по расписанию субботы. 25 февраля и 10 марта – по воскресенью.