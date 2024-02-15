Калужан предупредили о проблемах с транспортом

Из-за сильного снегопада в четверг, 15 февраля, автобусы и троллейбусы будут опаздывать весь день, сообщает «Управление Калужского троллейбуса».

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации.

- В Калуге, к сожалению, нет выделенных полос для движения общественного транспорта и в случае заторов на дорогах, ДТП, снегоуборочных работ и прочего, троллейбусы и автобусы испытывают те же трудности с передвижением, что и остальной автотранспорт, - заявили в УКТ.