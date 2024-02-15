Снегопад вызвал пробки по всей Калуге

Утром в четверг, 15 февраля, тяжело приходится и пешеходам, и автомобилистам.

Сильный снег шел всю ночь. К часу пик все дороги и тротуары оставались засыпаны.

Многие автомобилисты оставили свои машины во дворах. А рискнувшие выехать стоят в пробках.

По состоянию на 9 утра большие пробки образовались на подъездной дороге от трассы М3 «Украина» в Анненках, на дороге между Белой и Силикатным, на улицах Жукова, Советской, Болдина, Грабцевском шоссе.