В Калуге отменили все школьные автобусы

Они не будут работать в четверг, 15 февраля, из-за сложных погодных условий, сообщили в министерстве образования и науки Калужской области.

Детей, которые пользуются этим транспортом, попросили остаться дома.

Поедут ли автобусы в пятницу, пока не уточняется.