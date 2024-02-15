Новая развязка открылась на трассе М3 «Украина» в Калужской области

Ее построили на 131 километре дороги у села Головтеево Малоярославецкого района.

Развязку открывали губернатор Калужской области Владислав Шапша и руководитель Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

- Долгожданное событие для жителей Калужской области, особенно близлежащих населенных пунктов и СНТ, - прокомментировал Шапша. - Это безопасность и удобство проезда. В том числе для школьного автобуса.