Рабочие калужского завода тщетно пытались спасти свои авто от эвакуации

Во вторник, 13 февраля, калужанка Татьяна написала в наш чат-бот обратной связи нам о проблеме.

— Сегодня утром около проходной КАДВИ, когда парковались работники завода, запрещающего знака не было. В 15.30 здесь повесили запрещающие знаки и сразу же стали эвакуировать машины. Работникам предприятия сказали о происходящем, они вышли на проходную, пытались предотвратить эвакуацию. Сотрудники ГИБДД игнорировали владельцев машин и отправили все авто на штрафстоянку. Разве это законно? Это в любом месте города можно вешать знаки и зарабатывать на штрафах. Знаки не висели утром, границы действия запрещающих знаков были неизвестны. Знак появился уже после того, как человек припарковался. Прошу выяснить законность действия работников ГИБДД.

Мы обратились за комментариями в Управление городского хозяйства и в ГИБДД.

- В конце декабря 2023 года на заседании комиссии по безопасности дорожного движения рассматривался вопрос о необходимости установки дорожных знаков 3.27 «остановка запрещена», «работает эвакуатор» по запросу предприятия КАДВИ, - поясняет главный специалист безопасности дорожного движения Управления городского хозяйства Алексей ФРОЛОВ. – Предприятие сообщало, что по улице Глаголева, Путейской из-за припаркованного транспорта образовывались заторы, а большегрузы, привозящие комплектующие на оборонное предприятие, не могли проехать. Комиссия приняла решение установить знаки. 9 января на сайте Горуправы было размещено принятое решение.

По заявлению представителей КАДВИ 11 февраля подрядной организацией были установлены и приняты знаки. Теперь они действуют.

О том, была ли у контролирующих органов необходимость безотлагательно эвакуировать транспорт, я комментировать не могу, это компетенция сотрудников ГИБДД.

Редакция ждет ответа ГИБДД, надеемся, он пояснит, когда все-таки были установлены знаки и когда происходила эвакуация транспорта.