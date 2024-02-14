На трассе М3 «Украина» останавливали грузовики и автобусы

Полиция вводила ограничения для этого транспорта на участке между поворотами на Мещовск и Сухиничи вечером 13 февраля.

Такие меры действовали в течение одного часа.

- Сотрудники Госавтоинспекции проводили разъяснительную работу с водителями транспортных средств о неукоснительном соблюдении ПДД в сложных погодных условиях, - рассказали нам в ГИБДД.

Движение на трассе полностью не перекрывалось.