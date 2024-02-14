Несколько районов Калужской области отменили автобусы

Утром в среду, 14 февраля, на дорогах Калужской области наблюдается тяжелая обстановка. Часть рейсовых автобусов отменили из-за ледяного дождя, сообщили в региональном министерстве транспорта.

- Из-за образующейся наледи отменены утренние рейсы по маршрутам Киров - Бетлица и Калуга - Хвастовичи, в Думиничском районе отменены все межмуниципальные рейсы, - заявили в министерстве. - В Кировском и Ульяновском районе также возможны задержки рейсов.

Водителей легковых автомобилей просят по возможности не выезжать на дороги.