Калуга за два зимних месяца превысила прошлогодние объемы по вывозу снега

На свалку в Доможирово уже переместили 255 тысяч кубометров, сообщили в пятницу в городской управе.

Сегодня в городе работает 16 бригад, которые очищают тротуары.

- Совершил традиционный объезд города, проверяя качество уборки. Где-то она вполне достойная, где-то нужно подтянуться, - заявил городской голова Дмитрий Денисов.