В Козельске перестали ходить автобусы

Местная жительница 9 февраля рассказала о проблеме с общественным транспортом.
- Маршрутки ходят плохо, едут переполненные, - пояснила женщина. - Местные власти обещали навести порядок еще до Нового года, но ситуация лучше не стала, утром на работу люди добираются с трудом, на остановках толпы, а транспорта нет.
Наличие проблемы признали и в администрации Козельского района.
- Маршрутки по городу ходят, но, из-за болезни водителей и постоянной нехватки кадров, к сожалению, рейсы по некоторым маршрутам временно не происходят, - говорится в комментарии чиновников. - Перевозчик регулярно приглашает водителей на работу. Для скорейшего решения проблемы прикладываются все необходимые усилия. Точные сроки пока неизвестны, но надеемся, что скоро ситуация стабилизируется. Перевозчик приносит извинения за доставленные неудобства.
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