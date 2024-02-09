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В Козельске перестали ходить автобусы

Дмитрий Ивьев , Фото из архива.
Опубликовано: 09.02.2024 12:15 0 544
В Козельске перестали ходить автобусы

Местная жительница 9 февраля рассказала о проблеме с общественным транспортом.

- Маршрутки ходят плохо, едут переполненные, - пояснила женщина. - Местные власти обещали навести порядок еще до Нового года, но ситуация лучше не стала, утром на работу люди добираются с трудом, на остановках толпы, а транспорта нет.

Наличие проблемы признали и в администрации Козельского района.

- Маршрутки по городу ходят, но, из-за болезни водителей и постоянной нехватки кадров, к сожалению, рейсы по некоторым маршрутам временно не происходят, - говорится в комментарии чиновников. - Перевозчик регулярно приглашает водителей на работу. Для скорейшего решения проблемы прикладываются все необходимые усилия. Точные сроки пока неизвестны, но надеемся, что скоро ситуация стабилизируется. Перевозчик приносит извинения за доставленные неудобства.

Дмитрий Ивьев , Фото из архива.
Опубликовано: 09.02.2024 12:15 0 544
Тэги: авто транспорт
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