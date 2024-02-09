В Малоярославецком районе отремонтируют 11 дорог

Работы пройдут в нынешнем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в правительстве области. Девять из этих дорог находятся в Малоярославце.

Привести в порядок должны трассу «Окружная дорога г. Калуги - Детчино – Малоярославец» - Козлово и еще почти полкилометра от деревни Козлово до деревни Ивановское.

Отремонтируют улицу Румынскую, Восточный тупик, улицы Кутузова, Комсомольскую, Старую Садовую, Беляева, Фрунзе, Крупской, Паровозную.