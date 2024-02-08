В Калуге два пьяных водителя устроили аварии

В отношении мужчин возбудили уголовные дела, так как они раньше уже попадались нетрезвыми за рулем, рассказали 8 февраля в полиции.

На улице Пухова 39-летний калужанин двигался пьяным на «Опеле Астра» и врезался в припаркованную машину. Ехавшая с ним пассажирка получила травмы.

А на улице Кирова 20-летний автомобилист на «Ладе Калина» не соблюдал дистанцию и врезался в попутную машину.