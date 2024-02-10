Калужских водителей предупредили о проверках на трассах

С 12 по 25 февраля ГИБДД будет проводить профилактическую акцию «Встречная полоса».

Проверки запланированы на федеральных трассах в пределах Калужской области – М3, А130, А108 и Р132.

В полиции подчеркивают, что сейчас главная причина ДТП - низкая дисциплина водителей.