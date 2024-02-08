276 машин убирали калужские дороги после прохождения циклона «Ольга»

Метель обрушилась на наш регион в среду, 7 февраля.

- В первую очередь обеспечиваем движение автотранспорта, очищаем дороги, по которым проходят межмуниципальные и школьные маршруты, - рассказал министр транспорта Александр Шпиренко. - Приступили к расчистке обочин, остановок, тротуаров и пешеходных переходов.

По его словам, все междугородние автобусы работали по графику, сбоев в расписании не зафиксировано. Аэропорт также работал в штатном режиме.

Уборка дорог продолжается в четверг.