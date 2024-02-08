Дорогу в Тарусе отремонтируют по нацпроекту

Работы на трехкилометровом участке Серпуховского шоссе пройдут в нынешнем году, сообщили в правительстве региона.

Подрядчик уже определен. Ремонт будет вестись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В прошлом году в Тарусском районе отремонтировали участок дороги «Таруса-Лопатино-Барятино-Роща». Также приведена в порядок дорога от села Петрищево до границы с Тульской областью.