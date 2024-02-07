Калугу масштабно перекопают

Городской голова Дмитрий Денисов 7 февраля предупредил о проблемах, которые ждут водителей в нынешнем году.

Когда потеплеет, начнутся масштабные работы по ремонту подземных коммуникаций.

- Предстоит очень напряженный год для автомобилистов, разрытий в центре города будет очень много, - заявил Денисов. - Но работы необходимые. Большинство калужских сетей не видели ремонта больше 50 лет, все эти теплотрассы нужно менять, чтобы не было аварий, отключения отопления и горячей воды зимой в морозы.

График разрытий власти обещают предоставить позже.