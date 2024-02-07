Калужан предупредили об отмене автобусов

Министерство транспорта прокомментировало ситуацию в связи со снегопадом.

По данным синоптиков, за сутки выпадет недельная норма осадков. Сугробы могут вырасти на 10 сантиметров.

- В связи со сложными погодными условиями, выпуск автобусов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок может быть ограничен, - заявили в министерстве. - На областных дорогах вся снегоочистительная техника находится на линии. Работы по уборке снега будут продолжаться до обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта.

Водителей призвали соблюдать на дорогах скоростной режим.