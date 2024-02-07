Общественный транспорт в Калуге опаздывает из-за снегопада

В среду, 7 февраля, Калугу заметает. На дорогах образовались пробки. Из-за этого общественный транспорт ходит с опозданием.

- Просим пассажиров отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, - сообщает «Управление калужского троллейбуса». - Напоминаем, что в Калуге, к сожалению, нет выделенных полос для движения общественного транспорта и в случае заторов на дорогах, ДТП, снегоуборочных работ и прочего, троллейбусы и автобусы испытывают те же трудности с передвижением, что и остальной автотранспорт.

В УКТ назвали сегодняшний снегопад аномальным.