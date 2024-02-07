Продажи новых автомобилей в России начали расти

В январе реализовано 83 тысячи машин, что на 64% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили эксперты «Открытие Авто» (входит в группу ВТБ).
До показателей 2021-22 годов остается еще 12-13%.
По прогнозам, в феврале продажи вырастут до 100 тысяч, а в марте – до 120-130 тысяч.
- Январь 2024 года не был для авторитейлеров периодом привычного затишья, прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий. - Немало клиентов решили потратить новогодние праздники на изучение предложений автосалонов. Положительную роль для многих сыграл новостной фон о том, что дилеры, заполнив склады, в январе стали охотнее идти на уступки покупателям. И если на вторичном рынке по-прежнему отмечалось снижения количества предложений на классифайдах, то в сегменте новых машин, напротив, можно было видеть рост активности. В итоге продажи первого месяца года, хотя и не смогли полностью вернуться на докризисный уровень, оказались более чем на 60% выше, чем в январе 2023 года.
Продажи АвтоВАЗа в январе выросли на 19% - до 20,8 тысячи авто. В лидерах бренда по-прежнему осталась Granta (9,6 тысячи автомобилей).
После декабрьского взлета продаж «Москвича» до 2,4 тысячи машин результаты января оказались скромнее - 1,2 тысячи автомобилей.
Марка GAZ реализовала в январе 3,1 тысячи машин (+29%), UAZ закончил первый месяц с результатом 2,1 тысячи (+40%).
В целом доля российских марок составила 34%, на 8 п.п. ниже, чем в декабре 2023 года.
При этом растет популярность брендов из Китая. Chery продала 8,8 тысячи автомобилей, Geely – 9 тысяч, Haval – 9,6 тысячи.
- Как обычно это бывает в январе-феврале, закупленные ранее дилерами в прошлом году машины стали сейчас восприниматься клиентами «постаревшими» на год, - рассказала руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. - Плюс в декабре не было серьезного всплеска продаж, и авторитейлеры не освободили склады на столько, на сколько рассчитывали. В итоге у покупателей остается шанс получить хороший дисконт, а у дилеров - убедить дистрибьюторов, что они не могут обслуживать долги по содержанию складов 3-4 месячного объема. Кроме того, на волне новостей об очередном увеличении таможенных пошлин в апреле уже в феврале-марте мы можем увидеть всплеск продаж машин, завозимых по параллельному импорту в Россию через Киргизию. Такая логистика позволяет пока получать товар частным перегонщикам на сумму до 10-12 тысяч долларов дешевле.
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