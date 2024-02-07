Маршруты автобусов в Калуге передумали менять из-за жалоб пассажиров

В среду, 7 февраля, в Калуге собирались вновь изменить маршруты правобережных автобусов, но в последний момент городская управа это отменила.

Автобусы №4 продолжат ездить из Веснушек в Грабцево, а 76-й – до сквера Медсестер. Такая схема, напомним, была введена 1 февраля.

- Управа сообщила что поступило много жалоб на возвращение к старой схеме, поэтому они мониторят, - заявили в среду по итогам встречи городского головы Дмитрия Денисова с правобережными депутатами в официальном сообществе района.

Чиновникам предложили возможные компромиссные решения. Например, несколько коротких маршрутов. К какому решению придет горуправа, станет известно позже.