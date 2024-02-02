«Весьма населенная территория, как вам это не понять?»: многострадальцы с Малинников снова забили тревогу

К нам обратился читатель с просьбой вернуть красные автобусы на маршрут №8.

- Весьма населённая территория, как вам это не понять. Или добавьте на маршрут «пазик льготный» чтобы не ходил раз в день, - просит мужчина.

Мы обратились в горуправу с данным вопросом. Там обращение передали в УГХ.

Судя по данным управления, в пятницу, 2 января, ситуация улучшилась, на маршруте ходят красные льготные автобусы.

- По результатам мониторинга в УГХ говорят, ситуацию в направлении Малинников исправляют, - отметили чиновники.