Улицу Тарутинскую перекроют в Калуге на сутки

С 10 утра во вторник, 6 февраля, будет закрыт проезд по улице Тарутинской в районе поворота на СНТ «Спутник».

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