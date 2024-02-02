Калужским пожарным передали новые автомобили

Он принял участие в церемонии передачи пожарным семи единиц техники. Это автомобиль первой помощи на базе «ГАЗон NEXT», самосвал КамАЗ, полноприводный седельный тягач МАЗ, три пожарные автоцистерны и автомобиль разминирования.

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