В Калуге собираются снести еще 67 гаражей

Городская управа Калуги 2 февраля заявила о поиске владельцев 67 гаражей, расположенных на улице Первых Коммунаров. Они находятся у домов №9-12.

От собственников требуют документы на постройки, иначе гаражи приговорят к сносу.

Там же хотят снести голубятню и сарай, а на улице Василия Стригунова, 8 – шлагбаум.

Документы нужно предоставлять в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.