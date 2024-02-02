Назначен новый главный врач Калужской областной детской больницы

- Вадим Григорьевич - врач педиатр и невролог, работал в больницах Московской и Оренбургской областей, - рассказал министр здравоохранения региона Константин Пахоменко. - Имеет большой опыт руководства крупными медучреждениями. В Оренбургской области возглавлял межрайонную больницу.

В пятницу, 2 февраля, исполняющим обязанности главного врача Детской областной больницы в Калуге стал Вадим Щеголев.

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