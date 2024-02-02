Новые автобусы на Правый берег запустят с 1 апреля

Транспорт будет ездить в Ромодановские Дворики, сообщили 2 февраля в городской Думе.

Маршрут № 28 (л) «Сквер Медицинских сестер – Ромодановские Дворики – деревня Пучково» будет муниципальным. Там смогут ездить льготники.

Также новые автобусы обещают предоставить для маршрута №27 (л).

Ранее мы рассказывали, с какими проблемами столкнулись калужане после начала нового этапа транспортной реформы с 1 февраля.