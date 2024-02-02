В центре Калуги отменят троллейбусы и ограничат движение

С 22:00 в пятницу, 2 февраля, в Калуге перестанут ходить троллейбусы №1, №2 и №3.

Это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе. Они пройдут на перекрестке улиц Плеханова и Пушкина.

Машины там смогут проехать, но движение будет ограничено.

Завершить ремонт коммунальщики планируют за ночь – до 6 утра субботы, рассказали в городской управе.