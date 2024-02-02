Массовые проверки пройдут на калужских дорогах

На выходных в феврале ГИБДД будет проводить в Калужской области профилактическую акцию «Нетрезвый водитель».

Автомобилистов ждут массовые проверки.

Как рассказали в полиции, за первый месяц года в нашем регионе произошло пять аварий, виновниками которых стали пьяные водители. Пострадали три человека.