Мост в Воротынске пока останется закрытым

В четверг, 1 февраля, министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко прокомментировал ситуацию с мостом через реку Высса в селе Воротынск. Его закрыли еще в марте 2023 года.

Но сроков ремонта чиновники пока не называют.

- Мост находится в аварийном состоянии и пользоваться им нельзя, - заявил Шпиренко. - Мы уже разработали проектную документацию, сейчас она проходит экспертизу. После получения положительного заключения начнем заниматься его реконструкцией.