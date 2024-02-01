Маршруты правобережных автобусов опять поменяют в Калуге

С 1 февраля в Калуге правобережные маршруты заработали по-новому, но уже на следующей неделе пассажиров ждут очередные изменения. Чиновники собираются внести изменения после многочисленных жалоб пассажиров.

В официальном сообществе Правобережья подробности сообщил депутат Яков Казацкий.

Маршрут № 4 вернут на старую конечную, он будет ездить до «Леруа Мерлен». Благодаря сокращению маршрута высвободится три единицы транспорта.

Эти дополнительные автобусы поставят на маршрут №72 «Веснушки-Грабцево».

Маршрут №76 продлят до площади Победы, а для жителей Тайфуна обещают другой транспорт до вокзала.

- Изменения, возможно не окончательные. Сейчас профессионалы все пересчитают, проверят на практике и, ориентировочно, к среде запустят в тестовом режиме. Далее будем внимательно смотреть и корректировать, если понадобится, - пояснил правобережный депутат.