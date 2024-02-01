У калужского водителя конфисковали скутер за пьяную езду

В Износковском районе суд вынес приговор 54-летнему мужчине, который дважды попался пьяным за рулем.

Он управлял скутером, рассказали 1 февраля в прокуратуре Калужской области.

Виновника приговорили к 320 часам обязательных работ. За руль ему нельзя садиться в течение двух лет. А скутер конфискован.