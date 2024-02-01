Жители Калуги жалуются на сокращение маршрута №76

Власти Калуги с 1 февраля начали очередную транспортную реформу.

Но изменения маршрута №76 у многих вызвало возмущение.

Ранее он шел из «Кошелева» до «Леруа Мерлен» через весь город, а сейчас с Правого берега доезжает только до сквера Медсестер.

В итоге жители восточной части города остались без транспорта. Жалобы появились в соцсетях:

- Зачем сократили маршрут № 76? Вечером с Нефтебазы на Калуга-1 как с работы добираться и, соответственно, утром до Нефтебазы? Чем вам так мешал этот маршрут?

- Жаль, ездила с Грабцево до вокзала, теперь надо с пересадкой ехать.

- Теперь с Дубравы до Московской площади вообще не доедешь.

В городской управе прокомментировали ситуацию:

- В рамках оптимизации в постоянном режиме проводим мониторинг наполняемости маршрутов. На сегодняшний день, для целесообразности, принято решение об изменении схемы движения 76 маршрута (Кошелев - сквер Медсестер). Микрорайон Дубрава обслуживается 4 маршрутом и с сегодняшнего дня новым 4л с автобусами большой вместимости.