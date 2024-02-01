Льготные автобусы запустили на маршруте №8а в Калуге

Пассажиры могут воспользоваться льготным проездом с 1 февраля, рассказали в городской управе.

С Кирова на Ольговскую ездят «Пазики».

- На автобусах, работающих в льготном режиме, размещена табличка со словом «Льготный» на желтом фоне, - пояснили в горуправе.