На улице Достоевского убрали снег после нашей публикации

Утром в среду, 31 января, мы рассказывали о большом скоплении мусора у дома №28 на улице Достоевского в Калуге.

Площадка перед контейнерами была завалена снегом. В итоге отходы не могли вывезти почти неделю.

Критика помогла городским службам ускориться. Наш читатель прислал фото с Достоевского – снег уже сгребают и вывозят.