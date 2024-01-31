Маршрут автобуса №76 в Калуге сократят с 1 февраля

Только утром в среду в официальном сообществе Правобережья появилась публикация с предложением сократить маршрут автобуса №76, а уже днем городская управа сообщила, что решение принято.

С 1 февраля автобусы будут ходить по маршруту «Кошелев – Правгород – сквер Медсестер».

Отправления первых рейсов от Кошелев в 6:10. Отправление последних рейсов от Кошелев в 22:31. Отправления первых рейсов сквера Медицинских сестер в 6:21. Отправление последних рейсов от сквера Медицинских сестер в 22:21.

В час-пик обещают выдерживать интервал в 21 минуту. В другие периоды – от 30 до 40 минут.

Пассажирам, которые ездили в сторону Грабцево, теперь предлагают пользоваться новым автобусом №4, который также заработает с 1 февраля.