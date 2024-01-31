В Калуге три новых автобуса запустят с 1 февраля

В четверг заработают новые маршруты «Управления калужского троллейбуса» № 4(л), 44(л) и 72(л). Перевозчик рассказал, как они будут ходить.
№ 4(л) «мкр. Веснушки (кольцо) — Правгород — Аэропорт — Грабцево»
Отправления первых рейсов от мкр. «Веснушки» в 6:05. Отправление последних рейсов от мкр. «Веснушки» в 22:03.
Отправления первых рейсов от Грабцево в 6:14. Отправление последних рейсов от Грабцево в 21:58.
Интервал движения в час-пик составит 15 минут. В другое время – от 30 до 40 минут.
№ 44(л) «Квань — ул. Кирова — ул. Болдина — КЗТА»
Отправления первых рейсов от КЗТА в 6:03. Отправление последних рейсов от КЗТА в 22:25.
Отправления первых рейсов д. Квань в 6:31. Отправление последних рейсов от д. Квань в 22:30.
Интервал движения в час-пик составит 18 минут. В другое время – от 30 до 40 минут.
№ 72(л) «ул. Минская — Д/С Карусель — Правгород — Общежитие «Фуяо Стекло Рус» — ул. Автомобильная»
Отправления рейсов от Д/С Карусель в 8:14, 10:35, 12:56, 15:17, 17:38. Отправления рейсов от ул. Автомобильная в 9:22, 11:43, 14:04, 16:25. Отправление рейсов от «Фуяо Стекло Рус» в 7:12, 9:27, 11:48, 14:09, 16:30.
Также автобусы 76 по решению горуправы будут ездить от «Кошелева» до сквера Медсестер.
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