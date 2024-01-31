Калужской области выделили деньги только на три электрозаправки

Прошлой осенью калужские чиновники рассказывали о масштабном проекте по строительству зарядных станций для электромобилей. Планировалось только в Калуге создать 40 таких заправок.

Однако в среду, 31 января, областной министр транспорта Александр Шпиренко рассказал, что из федерального бюджета нам выделили деньги только на три зарядные станции. Сейчас решается, где именно они появятся.

Сейчас в Калуге и Обнинске по пять заправок для электромобилей. Еще одна работает в Воротынске.