Опасный детский сад в Калуге не ремонтируют из-за отсутствия денег

Еще в 2021 году на улице Тульской закрыли детский сад «Восход».

Здание требует капитального ремонта и сейчас опасно для детей, но на проведения работ в бюджете не хватает денег, сообщили 31 января в министерстве образования Калужской области.

- Здание требует очень сложных работ, для организации которых требуются серьезные строительные и бюджетные ресурсы, - говорится в комментарии министерства. - К сожалению, пока нет точных сроков ремонта. Воспитанники сада распределены по другим детским садам.