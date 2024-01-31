В Калуге предложили сократить автобусный маршрут №76

В официальном сообществе Правобережья 31 января опубликовали опрос. У жителей хотят узнать, стоит ли укоротить автобусный маршрут №76 «Кошелев-Проект - Леруа Мерлен», чтобы он ездил только до сквера Мира или до площади Победы.

- Чтобы тем же количеством машин, доставлять как можно больше пассажиров из нашего района в центр, - говорится в предложении - Идея возникла в связи с тем, что у нас и так много автобусов ходит в направлении Маяковки, где не живет столько же людей, сколько живет на правом. Получается что с правого автобусы полные, а после центра - пустые.

А что вы думаете по этому поводу?