От калужских перевозчиков потребовали заменить старые автобусы

Областной министр транспорта Александр Шпиренко 30 января встретился с представителями перевозчиков, которые работают в нашем регионе.

Один из вопросов – обновление автобусного парка.

- Сейчас там ездит много старых автобусов, которые пора менять, - заявил Шпиренко. - Ожидаемо перевозчики восприняли это безрадостно, тем не менее мы будем настаивать на обновлении транспорта. Cформировал требования к новым автобусам, жители области должны ездить на современном, комфортном и безопасном транспорте.

На следующем совещании перевозчики должны рассказать, на каких условиях они готовы обновить подвижной состав.