Калужане не могут проехать к онкодиспансеру из-за снега на дороге

Житель Калуги рассказал о проблеме с дорогой в Анненках.

- На подъезде к онкодиспансеру и приемному покою областной больницы невозможно разъехаться автомобилям, стоять в пробке иногда приходится по 40 минут, - жалуется мужчина. - Скорые не могут проехать, а там каждая минута, возможно, на счету.

В городской управе 30 января пообещали почистить дорогу в течение суток, «если погода не внесет коррективы».