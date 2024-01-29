Власти Калуги объяснили проблему с уборкой: «Таких сильных снегопадов не было давно»

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов в понедельник, 29 января, прокомментировал ситуацию с уборкой дорог и тротуаров. За последние недели жители оставили в соцсетях тысячи жалоб.

- Таких сильных снегопадов, как в эту зиму, (и это только за первую половину зимы) не было давно, - заявил чиновник. - С проблемой уборки снега столкнулись многие российские города. Калуга – не исключение. Будем увеличивать ресурсы на уборку и менять технологии. Несмотря на все трудности, и справедливую критику горожан, я хочу поддержать и поблагодарить коммунальщиков за их труд. Они работают круглосуточно, хотя зачастую не все это видят. Со временем уберём каждый участок города. Спасибо каждому за понимание!

Он напомнил, что горуправа наняла дополнительных подрядчиков. Сейчас упор сделан на расчистку тротуаров.