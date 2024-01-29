Под Калугой разбилась дорога над Киевской трассой

Водители жалуются, что путепровод над трассой М3 «Украина» на съезде на окружную дорогу в сторону Калуги пришел в негодность.

- Дорогу разбили, ямы глубокие, проехать мимо ям невозможно. Низкие автомобили цепляют дно, грузовой транспорт болтает так, как на скачках, - рассказал один из автомобилистов. - Как долго будет продолжатся это безобразие?!

В министерстве транспорта Калужской области сообщили, что этот участок федеральный. В свою очередь в управлении дорогами «Москва-Бобруйск» пояснили, что ремонт путепровода будет завершен только в 2025 году.