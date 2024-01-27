На северном въезде в Калугу построят разворотное кольцо

На днях наши читатели жаловались на качество уборки новой дороги на северном въезде в город.

Чиновники пояснили, что городским коммунальщикам этот участок еще не передали. Уборкой занимается подрядчик, который строит дорогу.

В то же время въезд обещают доработать.

- В планах есть проект на реконструкцию разворотного кольца на Северном, сейчас он находится на экспертизе, - пояснили в горуправе. - После получения положительного заключения на проектную и сметную документацию будем прорабатывать вопрос источника финансирования работ.