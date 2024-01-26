В Калуге выделили 50 миллионов на ремонт межквартальных проездов

26 января состоялось заседание Городской Думы. Депутаты внесли изменения в бюджет города: меняется ведомственная структура расходов, производится перераспределение средств.
Выделяется дополнительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава, увеличение уставного фонда МУП «Калугатеплосеть», ремонт образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы учреждений в сфере благоустройства, ликвидацию аварийного жилищного фонда.
50 миллионов рублей выделяется на ремонт межквартальных проездов.
- На протяжении двух лет на ремонт проездов выделились незначительные средства, связано это было с финансовыми трудностями. В этом году по предложению депутатов Городской Думы на эти цели поступит 50 миллионов рублей. Это порядка двух миллионов рублей на каждый из 25 избирательных округов, суммы небольшие, но, главное, удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Мы рассчитываем, что и в последующие годы будут выделяться необходимые средства, что позволит постепенно привести в порядок межквартальные проезды, – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
Юрий Моисеев поблагодарил Городского Голову Дмитрия Денисова за поддержку инициативы депутатского корпуса.
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