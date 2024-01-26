Власти Калуги пообещали усилить уборку тротуаров

Жители Калуги в четверг и пятницу разместили в соцсетях множество жалоб на состояние тротуаров.

После потепления на дорожках образовалась непролазная каша.

- Люди утопают в снегу и падают, - написала одна из калужанок.

В городской управе в ответ пообещали усилить уборку тротуаров.