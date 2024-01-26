В Калуге затопило улицу Молодежную

Вечером в четверг, 25 января, в Калуге настоящее озеро разлилось на улице Молодежной в районе дома №158 по Грабцевскому шоссе.

Наш читатель сообщил, что там прорвало трубу. Вода продолжает прибывать.

В водоканале нам сообщили, что в течение дня место утечки обследуют. После этого станут известны сроки ремонта.